هشام هلال رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنه قد ورد إليه رسالة من رئيس حزب مصر الحديثة تفيد باختيار الحزب النائب هشام هلال عبدالمنعم إبراهيم، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له تحت قبة المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن، برئاسة جبالي والتي من المقرر ان تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.