حدث ليلاً| أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء.. وحماس تحذر من مجزرة جديدة
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: لمسنا تغييرا في مواقف الدول الأوروبية خلال الجمعية العامة
قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة اليوم الأحد، إنه سيعود غدا إلى مجلس الأمن بقرار الجمعية العامة بشأن وقف إطلاق النار.
اشتباكات جديدة بالضفة الغربية وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1030 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، حسبما قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، في أعقاب مداهمات على العديد من البلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة.
أحمد موسى عن تخفيف أحمال الكهرباء: "لازم نستحمل شوية"
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى العديد من الرسائل من أكثر محافظة على مدار الأيام الماضية، نتيجة انقطاع الكهرباء ومعرفة السبب وزيادة فترة الانقطاع، مشيرا إلى أن الفترة الماضية المواطن تأثر بانقطاع التيار الكهربائي وهذه مشكلة لم يكن معتادا عليه.
حماس تحذر من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في مستشفى القدس
حذرت حركة حماس من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في مستشفى القدس، مشددة أنه يجب على العالم أن يتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
سمير فرج يحسم الجدل: إسرائيل لن تجتاح غزة بريًا
كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن العالم كله بدأ يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ضد العلمليات الإسرائيلية وهناك مظاهرات في عواصم الدول الغربية والإقليمية وصلت إلى أستراليا منددة بالعدوان.
متحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء لساعتين
كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيادة أوقات تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين بعدما كانت ساعة واحدة، موضحا أن الأماكن المستثناة هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية.
بتخفيضات 30%.. منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية في بورسعيد
أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن إقامة منافذ متحركة - سيارات - لبيع سلع الأرز وزيت الطععام بتخفيضات تصل إلى 30% بالأحياء ومدينة بورفؤاد بداية من غد الأثنين، وذلك في ضوء جهود المحافظة لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن.
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