إعلان

BBC

بالفيديو.. أستاذ بالأزهر: سيدنا إبراهيم جد للعرب وليس جدا لليهود الحاليين

01:30 ص الإثنين 30 أكتوبر 2023

الدكتور أحمد ربيع

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور أحمد ربيع، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام، جد العرب كلهم وليس جدا لبني إسرائيل فقط، لافتا إلى أن ما يزعمه اليهود بأن سيدنا إبراهيم جدهم هو مغالطة تاريخية، واليهود الحاليين ليسوا من نسل سيدنا يعقوب.

وأوضح العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "لو نظرنا الى ايات القران الكريم سنجد ان هناك. رسل كثيرون بعثوا لليهود، والشريعة الخاصة بهم نزلت عليهم من عند الله على سيدنا موسي، وهى التوراة ولقد حرفها اليهود فيما بعد".

وأضاف: "١٩ سورة مكية تحدثت عن اليهود، ونبي الله موسي، و٦ ارباع من سورة البقرة تتحدث عنهم، والمعروف انهم سيستمرون فى مواجهات مع المسلمين كما أبلغ القران الكريم".

سوق مصراوى

اليهود سيدنا ابراهيم العرب احمد ربيع

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب غزة.. تفاصيل 3 مكالمات في 20 يومًا بين السيسي ونظيره الأمريكي
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market