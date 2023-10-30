بالفيديو.. أستاذ بالأزهر: سيدنا إبراهيم جد للعرب وليس جدا لليهود الحاليين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد ربيع، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام، جد العرب كلهم وليس جدا لبني إسرائيل فقط، لافتا إلى أن ما يزعمه اليهود بأن سيدنا إبراهيم جدهم هو مغالطة تاريخية، واليهود الحاليين ليسوا من نسل سيدنا يعقوب.

وأوضح العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "لو نظرنا الى ايات القران الكريم سنجد ان هناك. رسل كثيرون بعثوا لليهود، والشريعة الخاصة بهم نزلت عليهم من عند الله على سيدنا موسي، وهى التوراة ولقد حرفها اليهود فيما بعد".

وأضاف: "١٩ سورة مكية تحدثت عن اليهود، ونبي الله موسي، و٦ ارباع من سورة البقرة تتحدث عنهم، والمعروف انهم سيستمرون فى مواجهات مع المسلمين كما أبلغ القران الكريم".