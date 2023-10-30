وزنه 70 كيلوجرامًا.. 9 معلومات عن القمر الصناعي المصري الجديد NExSat-1

كتب- عمر كامل:

تستعد مصر خلال الفترة المقبلة إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد NExSat-1 وفيما يلي أبرز المعلومات عن القمر الجديد:

1- أول قمر صناعي تجريبي للإستشعار عن بعد تحت اسم NExSat-1.

2- سيتم إطلاقه خلال نوفمبر المقبل.

3- تم تطويره بالتعاون مع شركة BST الألمانية.

4- الجانب المصري طور برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة.

5- جُمعت الاختبارات من قبل فريق مكون من أكثر من ستين مهندسًا خبيرًا.

6- تم استلام الأنظمة الفرعية وبرمجتها واختبارها بمعامل وكالة الفضاء المصرية.

7- مزود بعدد 2 كاميرا أحادية الطيف بدقة 5 أمتار إلى جانب كاميرا ذات مدى واسع.

8- يبلغ وزنه 70 كيلوجرام.

9- يصنف من حيث الحجم من فئة الأقمار الصغيرة Micro class بأبعاد 60*60*60 سم مكعب.