إعلان

BBC

الرئيس السيسي يهنئ الصين الشعبية بذكرى تأسيس الجمهورية

10:54 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية، كما أوفد محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث أيضا الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس خريستو دوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية قبرص بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث سيادته أيضا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس شي جين بينج الصين العيد الوطني للعراق قبرص

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الحملة الرسمية للرئيس السيسي: رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"