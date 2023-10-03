الرئيس السيسي يهنئ الصين الشعبية بذكرى تأسيس الجمهورية
القاهرة - أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية، كما أوفد محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث أيضا الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس خريستو دوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية قبرص بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث سيادته أيضا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.
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