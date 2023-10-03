رئيس الإنجيلية: العمل التنموي والأهلي في مصر يشهد نموا كبيرا

كتب- إسلام لطفي:

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بجمهورية مصر العربية.

وخلال الحوار قدم زكي عرضًا سريعا لأحدث أنشطة الطائفة الإنجيلية والهيئة الإنجيلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودور الهيئة في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات، بجانب مشاركتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال رئيس الإنجيلية: "استطاعت الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية أن تحقق نتائج ملموسة في بناء دولة المواطنة، كما يشهد العمل التنموي الأهلي في مصر نمو كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، وتسعى الهيئة الإنجيلية من خلال خبرات منتدى حوار الثقافات إلى تأصيل قيم الحوار والعيش المشترك وبناء الجسور على المستوى المحلي والدولي".

ومن جانبه، أشار السفير السويدي إلى احتياج العالم وبلاده إلى العمل على دعم قيم الحوار والعيش المشترك، وقال:"نحتاج الى فرص تعاون أكبر في مجال الحوار والعيش المشترك وبناء الجسور، والهيئة الإنجيلية تمتلك خبرة عظيمة في مجال الحوار، وثقتنا كبيرة في دورها الوطني المؤثر في خدمة المصريين".