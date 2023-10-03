اللجان النوعية بالبرلمان: العوضي يحتفظ بالدفاع.. والسلاب للصناعة

كتب- نشأت علي وسامح السيد:

أنهت اللجان النوعية الخمس والعشرون بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، انتخابات هيئات مكاتبها بناء على دعوة من رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، واستنادا إلى اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد.

وجاء التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، كالتالي:

أولا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي (إبراهيم الهنيدي) رئيسا، ويحيى عيسوي عبدالفضيل عيسوي داود (يحيى عيسوي داود) وكيلا، وإيهاب عاطف راغب اسكندر (إيهاب الطماوي) وكيلا، وناصر عثمان محمد عثمان (ناصر عثمان) أمينا للسر.

ثانيا: لجنة الخطة والموازنة:

فخري الدين علي محمد الفقي (فخري الفقي) رئيسا، وياسر عمر محمد عمر (ياسر عمر شيبة) وكيلا، ومصطفى سيد محمد سالم (مصطفى سالم) وكيلا، وعبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام (عبدالمنعم إمام) أمينا للسر.

ثالثا: لجنة الشئون الاقتصادية:

محمد السيد محمد سليمان (محمد سليمان) رئيسا، ومحمد علي عبدالحميد السيد وكيلا، ونيفين حمدي بدوي الطاهري (نيفين الطاهري) وكيلا، وسيد أحمد سيد على سليمان (عمرو القطامي) أمينا للسر.

رابعا: لجنة العلاقات الخارجية :

كريم عبدالكريم إبراهيم درويش (كريم درويش) رئيسا، وسحر محمد بهاء الدين جودة البزار (سحر البزار) وكيلا، وطارق محمد فؤاد سعيد الخولي (طارق الخولي) وكيلا، وأميرة صابر السيد محمد (أميرة صابر) أمينا للسر.

خامسا: لجنة الشئون العربية:

أحمد فؤاد سليمان بغدادي أباظة (فؤاد أباظة) رئيسا، وعباس أحمد عصمت السادات (عباس السادات) وكيلا، وأيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) وكيلا، وأحمد علي حسن محمد مقلد (أحمد مقلد) أمينا للسر.

سادسا: لجنة الشئون الإفريقية:

شريف مصطفى الجبلي (د. شريف الجبلي) رئيسا، ومحمد عبد العليم محمد عبد العزيز سليم (محمد سليم) وكيلا، ومحمود السيد محمد سعد (محمود سعد) وكيلا، ورشا سعيد صبحي محمد سليمان (رشا أبو شقرة) أمينا للسر.

سابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومى:

أحمد إبراهيم محمد العوضي (لواء أحمد العوضي) رئيسا، وإبراهيم مصري أحمد محمد (إبراهيم المصري) وكيلا، وأحمد يحيى عبدالسلام يحيى (أحمد يحيى الجحش) وكيلا، ومحمد عبدالرحمن راضي محمد (محمد راضي) أمينا للسر.

ثامنًا: لجنة الاقتراحات والشكاوى:

عاطف عبدالحميد عواد ناصر (عاطف ناصر) رئيسا، ونافع عبدالهادي مرسي أبو أحمد (نافع عبدالهادي) وكيلا، ومحمد حمدي محمد محمد دسوقي (محمد حمدي دسوقي) وكيلا، وهشام حسين محمد حسن (د. هشام حسني) أمينا للسر.

تاسعًا: لجنة القوى العاملة:

عادل عبدالفضيل أحمد سعد عياد رئيسا، وسولاف حسين مصطفى درويش (سولاف درويش) وكيلا، وإيهاب منصور بسطاوي منصور (إيهاب منصور) وكيلا، وألفت مصطفى عبدالعال محمد (د. ألفت المزلاوي) أمينا للسر.

عاشراً: لجنة الصناعة:

محمد مصطفى مصطفى السلاب (محمد مصطفى السلاب) رئيسا، ومعتز محمد محمود علي حسن (المهندس معتز) وكيلا، وشحاته عبدالحافظ أبو زيد (شحاته أبو زيد) وكيلا، وشيرين عيسى حامد عليش (شيرين عليش) أمينا للسر.

حادى عشر: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

محمد كمال علي مرعي (محمد كمال مرعي) رئيسا، وهالة فوزي إبراهيم أبوالسعد (هالة أبو السعد) وكيلا، ومحمد جمال عبدالقادر (محمد الجارحي) وكيلا، ومارسيل سمير صدقي فام أمينا للسر.

ثانى عشر: لجنة الطاقة والبيئة:

طلعت عماد الدين صادق السويدي (طلعت السويدي) رئيسا، ورشا عبدالفتاح السيد رمضان (رشا رمضان) وكيلا، ومحمد سيد أحمد جنيدي (محمد جنيدي) وكيلا، وخالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولى أمينا للسر.

ثالث عشر: لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:

هشام صلاح أحمد الحصري (لواء هشام الحصري) رئيسا، وصقر عبدالفتاح صقر موسى صقر (صقر عبدالفتاح صقر) وكيلا، وحسن فتحي سليمان عبدالقادر (حسن أبو قديرة) وكيلا، ومحمد محمود أحمد عبدالقوي (محمد محمود عبدالقوي) أمينا للسر.

رابع عشر: لجنة التعليم والبحث العلمى:

سامي محمد موسى هاشم عرفات (د. سامي هاشم) رئيسا، وماجدة السيد محمد بكري عبدالرحمن (د. ماجدة بكري) وكيلا، ومنى عبدالعاطي أحمد محمد عبدالكريم (د. منى عبدالعاطي) وكيلا، وأمل مصطفى حسين عصفور (أمل عصفور) أمينا للسر.

خامس عشر : لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

علي جمعة محمد عبدالوهاب (د. علي جمعة) رئيسا، ومنصف نجيب سليمان عبدالسيد وكيلا، وأسامة محمد محمد حسن العبد (د. أسامة العبد) وكيلا، ومحمد محمود أحمد هاشم (د. محمد أبو هاشم) أمينا للسر.

سادس عشر: لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:

عبدالهادي أحمد عبدالهادي القصبي (د. عبدالهادي القصبي) رئيسا، وأحمد فتحي محمد عبدالحميد (أحمد فتحي) وكيلا، ورضوى إسماعيل علي محمد جعفر (رضوى جعفر) وكيلا، وهانم حسن أبو الوفا (سلوى أبو الوفا) أمينا للسر.

سابع عشر: لجنة الإعلام والثقافة والآثار:

درية عبدالحق علي شرف الدين (درية شرف الدين) رئيسا، ويوسف مصطفى محمد الحسيني (يوسف الحسيني) وكيلا، ونادر مصطفى أحمد صديق (د. نادر مصطفى) وكيلا، وهند محمد سامي محمد رشاد (هند رشاد) أمينا للسر.

ثامن عشر: لجنة السياحة والطيران المدنى:

نورا علي عبدالسميع رئيسا، وأحمد عبدالرؤوف عبدالمعطي الطيبي (أحمد الطيبي) وكيلا، ومحمد محمد عبدالمقصود محمد وكيلا، وأماني إميل جرس ميخائيل (أماني الشعولي) أمينا للسر.

تاسع عشر: لجنة الشئون الصحية:

أشرف محمود إبراهيم حاتم (د. أشرف حاتم) رئيسا، ومحمد محمد زكي محمد الوحش وكيلا، ومحمد خليل أبو المجد أحمد العماري (محمد العماري) وكيلا، وكريم بدر حلمي رزق الله أمينا للسر.

عشرون: لجنة النقل والمواصلات:

علاء السعيد إبراهيم عابد (علاء عابد) رئيسا، ومحمود عبدالعزيز عبدالجواد خليل الضبع (محمود الضبع) وكيلا، ومحمد عبدالرازق محمد السيد عوض قرقر (وحيد قرقر) وكيلا، ومحمد عوض السيد محمد (سيد عوض) أمينا للسر.

الحادية والعشرون: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

أحمد رجب شحات محمد بدوي (أحمد بدوي) رئيسا، وأحمد محمد نشأت منصور يوسف (أحمد نشأت منصور) وكيلا، ومرثا محروس حنس واصف (مرثا محروس) وكيلا، ومحمد يسري محمد عبادة (محمد عبادة) أمينا للسر.

الثانية والعشرون: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:

محمد عطية ابراهيم الفيومي رئيسا، وطارق عثمان أحمد شكري (طارق شكري) وكيلا، وأحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد (د. أحمد عبدالمجيد) وكيلا، وأمين محمد علي مسعود (أمين مسعود) أمينا للسر.

الثالثة والعشرون: لجنة الإدارة المحلية:

أحمد جمال حافظ السجيني (أحمد السجيني) رئيسا، ومحمد وفيق محمد عزت مصطفى أبومصطفى (وفيق عزت) وكيلا، ومحمد السيد الحسيني قاسم (محمد الحسيني) وكيلا، وعمرو أحمد إبراهيم السيد درويش أمينا للسر.

الرابعة والعشرون: لجنة الشباب والرياضة:

محمود عبده أحمد محمد حسين (د. محمود حسين) رئيسا، وسامر محمد أحمد التلاوي (سامر التلاوي) وكيلا، ومحمد محمود لبيب علي (محمد لبيب) وكيلا، وحازم محمد يحيى إمام (حازم إمام) أمينا للسر.

الخامسة والعشرون: لجنة حقوق الإنسان:

طارق محمد عبدالحميد رضوان (طارق رضوان) رئيسا، وأيمن أحمد حسين أبوالعلا (د. أيمن أبوالعلا) وكيلا، ومحمد أحمد عبدالعزيز علي (محمد عبدالعزيز) وكيلا، ومحمد تيسير محمد رزق مطر (محمد تيسير مطر) أمينا للسر.