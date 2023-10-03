وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

إنفوجراف وفيديو| "الزراعة في كل مصر- 113".. أنشطة المديريات والطب

القاهرة - أ ش أ:

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم خلال المراسم المحافظين ومديري الأمن للمحافظات التي تقع بنطاق المسئولية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

يأتي ذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.