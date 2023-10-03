بينها الإسكان والطاقة.. 4 تغييرات في اللجان النوعية لمجلس النواب

كتب - سامح السيد :

أنهت اللجان النوعية الخمس والعشرون بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، انتخابات هيئات مكاتبها بناء على دعوة من رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، واستنادا إلى اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد.

وشهدت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب تغييرا في 4 رؤساء لجان نوعية، وهي: الإسكان والطاقة والشؤون العربية والصناعة.

لجنة الشئون العربية: النائب أحمد فؤاد أباظة رئيسا للجنة بدلا من النائب يسري المغازي، والنائب عباس السادات والنائب أيمن محسب وكيلان، وأحمد مقلد أمينا للسر.

وفاز برئاسة لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي، بدلا من النائب عماد سعد حمودة، واستمر طارق شكري وأحمد عبد المجيد في منصب الوكيلين، وأمين مسعود أمينا للسر.

وأسفرت انتخابات لجنة التعليم والبحث العلمى عن فوز النائب سامي هاشم برئاسة اللجنة، والنائبان ماجدة بكري ومني عبد العاطي بمنصب الوكيلين، والنائبة أمل عصفور أمينا للسر، وذلك بدلا من النائبة ياسمين أبو طالب.

وفي لجنة الصناعة فاز النائب محمد مصطفي السلاب رئيسا للجنة بدلا من معتز محمود، وجاء النائب معتز محمود وكيلا، وشحاته أبو زيد وكيلا، فازت شيرين عليش أمينا للسر.

وفي لجنة الطاقة والبيئة فاز الدكتور طلعت السويدي برئاسة اللجنة بدلا من النائب حسام عوض الله، وفاز النائبان رشا عبد المولى ومحمد جنيدي بمنصب الوكيلين، وجاء النائب محمد جنيدي بدلا من النائب محمد الجبلاوي والنائب خالد عبد المولي أمينا للسر.

وفي لجنة الشباب والرياضة استمر النائب محمود حسين رئيسا للجنة وسامر التلاوي ومحمد لبيب وكيلين، وجاء محمد لبيب بدلًا من حسام غالي، واحتفظ حازم إمام بمنصب أمين السر.