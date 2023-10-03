السجيني عقب فوزه بمحلية النواب: ننتظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد السجيني برئاسة اللجنة، وبالوكالة كلا من النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق، وعمرو درويش لأمانة السر.

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقب إعلان النتيجة أن المرحلة القادمة تحتم علينا مسئوليات كبيرة.

ووجه كلامه لأعضاء اللجنة قائلا: عهدنا معاكم العمل والجدية، ولدينا عددا من التشريعات المهمة في انتظارها وعلى رأسها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أعلنت الحكومة عن قرب إرساله للبرلمان للمناقشة.

وقال النائب أحمد السجينى: رغم أن لجنة الإسكان هى المعنية بمناقشة القانون الجديد، الإ أننا كان لنا دورا كبيرا في هذا القانون.

ووجه النائب أحمد السجينى كلامه للمشككين في حكاية وطن قائلا: على مدار الأيام الثلاثة الماضية لخصت الدولة المصرية حجم الجهود التى بذلت على مدار السنوات الماضية للبناء. لافتا إلى أن قوى الشر حاولت إفساد هذا الحدث بنشر أرقام خاطئة.

وقال: الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على تقديم كشف الحساب بما قدم لهذة الدولة.