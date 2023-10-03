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محمد كمال مرعي رئيسا لـ"لجنة المشروعات الصغيرة " والجارحي وكيلا

03:51 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

مجلس النواب

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كتب - سامح السيد:

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب محمد كمال مرعي، برئاسة اللجنة، والنائبة د. هالة أبو السعد وكيل أول اللجنة، ومحمد الجارحي وكيل اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

سوق مصراوى

مجلس النواب المشروعات الصغيرة محمد كمال هالة أبو السعد

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