القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي السادس عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر2023"

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة وحرصاً من القوات المسلحة على المساهمة في إثراء الوعي الثقافي والفكرى لمختلف الأجيال وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور، نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية " ذاكرة أكتوبر 2023"، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 2- 5 أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر.

ويضم المعرض بين جنباته العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور، وكذا جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت مراحل حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

كما اشتمل المعرض على عدد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر 1973 بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابي الحرب.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت في الحرب من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

واشتمل معرض "ذاكرة اكتوبر 2023" على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم.

حضر مراسم افتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والمعرفة وعدد من طلبة المدارس والجامعات المصرية.