مؤسسة راعي مصر تصدر تقريرًا بشأن أنشطتها الخدمية والتنموية خلال سبتمبر

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قطاعات المؤسسة نفذت العديد من الخدمات تنوعت ما بين قوافل طبية وتنمية عمرانية ودعم غذائي ودعم المقبلين على الزواج، والتي استفاد منها الآلاف على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته المؤسسة حول أنشطتها بالقرى والنجوع والعزب على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية في إطار جهود الحماية الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة على كافة المستويات.

وأوضحت المؤسسة - في تقريرها - أنه تم تنفيذ 320 قافلة طبية في تخصصات مختلفة (الباطنة - العظام - الرمد - الأطفال - الجلدية - النساء)؛ للكشف بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية، حيث استفاد من خدمات هذه القوافل ما يقرب من 90 ألف مريض.

وأضافت أنها شاركت بالمرحلة الـ22 و23 من قوافل (ستر وعافية) التي أطلقها التحالف الوطني بمحافظة كفر الشيخ بمشاركة 19 كيانًا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد، كما تم توزيع أجهزة منزلية وغرف نوم ومطابخ للأهالي الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا، وذلك ضمن مبادرة (فرح قلبي) التي أطلقتها "راعي مصر" في المحافظات.

كما شاركت في المؤتمر العالمي للصحة والسكان الذي عُقد في العاصمة الإدارية خلال الفترة (5 - 8) سبتمبر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث التقى المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة بالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على هامش فعاليات المؤتمر.

وفي إطار أسبوع الخير ببني سويف، أطلقت "راعي مصر" قوافل طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية سنور بمركز بني سويف، وقرية قمبش الحمراء بمركز ببا.

وشاركت المؤسسة في تنظيم قافلة بمدينة حلوان لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا؛ تزامنًا مع أسبوع الجامعات التي نظمته جامعة حلوان بالتعاون مع التحالف الوطني تحت شعار (الجمهورية الجديدة حلم وطن).

كما قامت المؤسسة بتوزيع مستلزمات مدارس (حقائب - أدوات مدرسية) في منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة قبل بدء العام الدراسي، كما وزعت الحقائب والأدوات المدرسية على الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا، وذلك ضمن مبادرة (فرح قلبي).

وفي إطار حرص المصريين بالخارج على المشاركة في تنمية المجتمع، قام كل من كارال عسال وإدوارد زكي المديرين التنفيذين للمؤسسة في أستراليا وعدد من المتطوعيين الأستراليين من أصول مصرية، بتوزيع حقائب وأدوات مدرسية على الأسر المستحقة بمنطقة القلج بمركز الخانكة في القليوبية، وفي محافظة المنيا وزع المتطوعون أدوات مدرسية وحقائب وملابس على 501 أسرة بسمالوط.

ولفتت المؤسسة - في تقريرها - إلى أن المواطن المصري "كارل عسال" الذي يقطن بمدينة سيدني بأستراليا قرر تنظيم حفل ضخم لإجراء سحب على سيارته الخاصة على أن تذهب عوائد هذا الحفل لصالح المؤسسة لدعم تعليم الأطفال الأكثر احتياجًا، وإطلاق قوافل طبية للأشخاص الأكثر احتياجًا.

كما افتتحت المؤسسة 11 عيادة طبية متنقلة لخدمة القرى الأكثر فقرًا؛ للنهوض بالرعاية الصحية، وشارك في الافتتاح سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن وعدد من الفنانين أبرزهم الفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين وعدد من المصريين بالخارج من أستراليا متبرعين لمؤسسة راعي مصر.

وأشاد المشاركون بالاحتفالية بدور مؤسسة راعي مصر وحرصها على التوسع بخدماتها الصحية ووصولها لكل القري والنجوع في جميع أنحاء الجمهورية، كما قال رئيس مجلس أمناء المؤسسة المستشار أمير رمزي العيادات المتنقلة وصل عددها حاليا إلى نحو 28 عيادة متنقلة.

وأضاف أن المؤسسة تأمل في وصولها لـ100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض، ويصل عدد الفرق الطبية 50 فريقا طبية بمشاركة 300 طبيب، موضحا أن العربية الواحدة تقوم بعمل قافلتين في اليوم ويصل عدد الكشوفات الطبية نحو 80 ألف مريض سنويًا..لافتًا إلى أن مؤسسة راعي مصر متواجدة في 20 محافظة في 2250 قرية ونجع، وتسعى للانتشار في كل محافظات الجمهورية.

ونوهت المؤسسة - في تقريرها - أنه خلال سبتمبر انطلقت الدراسة في حضانة راعي مصر، وذلك في إطار الحرص على تأهيل الأطفال من الفئات الأولى بالرعاية ودعمهم تعليميًا، كما نظم مركز المعاقين رحلة خلال الشهر ذاته للحديقة الدولية بالمنيا، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة بدمج الأطفال ذوي الهمم مع أقرانهم الأصحاء.