إعلان

BBC

مجلس النواب يبدأ جلسته الأولى اليوم لإعلان إجراءات تشكيل اللجان النوعية

02:11 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:
بدأت قبل قليل الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25.
ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس، الأعضاء لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، وفي الجلسة الثانية يتم عرض الطعون والموقف منها، وعقب ذلك يدعو لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وفي الجلسة الثالثة، يعلن رئيس مجلس النواب، التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، الدعوة للأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية للراغبين في تغيير العضوية عن الدور السابق.

سوق مصراوى

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي تشكيل اللجان النوعية دور الانعقاد الرابع

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الحكومة ترد على أنباء تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظاهرة زبد البحر.