الجيزة: فحص وتحصين 3056 رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة
كتب- محمد أبو بكر:
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مديرية الطب البيطري منذ بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري بكل ربوع المحافظة، وتم خلالها تجهيز الفرق المتخصصة التي ستجوب القرى والمراكز بكل مستلزمات التحصين اللازمة للأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
وتابع المحافظ، حسب بيان اليوم الثلاثاء، تنظيم قوافل إرشادية لخدمة ودعم المربين في إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.
وأشار التقرير إلى أن القوافل استهدفت قرى المنوات بمركز أبو النمرس وقرية العزيزية بمركز البدرشين، وتم تقديم الخدمات البيطرية المختلفة ضد الطفيليات الخارجية والتجريع ضد الطفيليات الداخلية وتحصين عدد ٣٠٥٦ رأس ماشية ودواب وطيورًا وإجراء الرش على الطفيلات الخارجية لعدد ١٥٠٠ رأس ماشية ودواب وتجريع ١٢٠٠ رأس ضد الطفيليات الداخلية، وسحب عينات دم لفحص مرض البرسيلا لعدد ٥٦ رأسًا وعمل فحص شامل لعدد ٤٨ رأسًا وإجراء ٣٧ كشفًا وعلاج ١٨٥ طائرًا ضد الأمراض البكتيرية.
وأشار التقرير إلى تقديم ٣ ندوات إرشادية لتوعية المربين بمختلف الأمراض الحيوانية؛ مثل طاعون المجترات الصغيرة، وأهمية الحفاظ على الماشية ورعايتها، لزيادة الثروة الحيوانية.
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