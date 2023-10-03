إنفوجراف وفيديو| "الزراعة في كل مصر- 113".. أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

بعد قليل.. توقعات بسقوط أمطار على 8 مناطق بينها القاهرة

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم ١١٣ من إصدار "الزراعة في كل مصر"، بالإنفوجراف والفيديو.

ويوضح العدد الجديد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٦ سبتمبر حتى ٢ أكتوبر الجاري.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومفتشي الإرشاد؛ حيث تم تأكيد تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح والاحتياجات اللازمة من التقاوي، ومتابعة حصاد المحاصيل الصيفية؛ خصوصًا محصول الذرة في جميع مراكز المحافظة، وتم تنفيذ دورة تدريبية لحصر الزراعات.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، يوم جني لمحصول القطن، بمركز بركة السبع، وتم إزالة عدد (6) حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وعقد ندوتين حول الإرشاد المائي ونظم الري الحديث.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية بمركز فاقوس؛ لدعم المربين، كما شنت 15 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 53 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 457 كجم لحومًا وذبحًا خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماكًا غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور لمتابعة وفحص زراعات النخيل بحدائق أنطونيادس وتم رش عدد (٣٠) نخلة، ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

ونظمت المديرية دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة الأزمات البيئية الزراعية.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية، بالوحدة البيطرية بإدارة الضبعة البيطرية؛ حيث تم توقيع الكشف الطبي على 3350 حالة من الحيوانات.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة عمليات حصاد محصول الأرز، وتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات؛ لمناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة، وواصلت متابعة زراعات بنجر السكر بجمعية التينة جنوب بورسعيد، فضلاً عن المرور الدوري للجنة المكافحة لمتابعة الزراعات بجمعيات جنوب بورسعيد.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة الاستعدادات للموسم الشتوي وتوافر التقاوي للمحاصيل الشتوية؛ خصوصًا محصول القمح، وعقد اجتماع مع مديري الإدارات، لاستعراض أهم المستجدات المتعلقة بأنشطة القطاع الزراعي، كما تم متابعة موسم حصاد المحاصيل الصيفية وأصناف الأرز.

وواصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، تفقد الزراعات بالوحدة البستانية، وتم عقد اجتماع مع العاملين لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال، وإطلاق قافلتين زراعيتين تنمويتين لزيارة عدد من المزارع برأس سدر ودهب، لقاء المزارعين وعقد ورش وحلقات توعوية، كما تم تدريب الميسرين للمدارس الحقلية بقرية رأس مسلة، والتي تتم بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو.

واستقبلت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، القافلة البيطرية التي تنظمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ضمن برنامج القوافل المجانية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة، لتقديم الخدمات المجانية المميزة للمربين.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، اجتماع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية والمراقبة والإصلاح والحيازة والمتابعة والتقاوي والإنتاج الحيواني والمكتب الفني والإرشاد والتخطيط بحضور استشاري بهيئة تنمية الصعيد ومدير الإنتاج بمشروع الدواجن التكاملي، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، قوافل طبية بيطرية مجانية بجميع مراكز المحافظة حيث تم فحص تناسلي وسونار 304 حالات وعلاج باطني لـ247 حالة، وتجريع 360 حالة وعمليات جراحية 43 حالة وتم رش 1750 حيوانًا بإجمالي 2646 حالة.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، الاجتماع الشهري لمديري الادارات الزراعية والتعاونية لمناقشة أهم المستجدات من اعمال، كما تم المرور على مراكز تجميع الأقطان بالجمعية الزراعية بقرية درنكة مركز أسيوط، وذلك لحضور عملية الفرز والتحكيم على الأقطان الموردة داخل المحافظة،كذلك شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، جمعية سنابل الخير في تسليم (عدد ١٢٨ رأس من الأغنام) لعدد (٦٤ مواطن)، بعد الكشف عليها وتحصينها وعمل التسجيل والترقيم وتأمين عليها وصرف (٢٥٠ كجم علف) مجاناً للمواطنين الأكثر احتياجا بمركز المنيا، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، قافلة بيطرية مجانية بقرية المنيرة بمركز قنا، حيث تم علاج ومناظرة الحيوانات بإجمالي ٥٦٧ رأسًا، وتم عقد ندوات إرشادية لتوعية المربين حول أهمية التأمين على الماشية، والتحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية، وأهمية التلقيح الصناعي.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، والانتهاء من تحصين 50 ألفًا و426 رأس ماشية خلال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضَي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.