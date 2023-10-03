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أول قرار جمهوري يُتلى بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الرابع

11:52 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، تلاوة عدد من القرارات الجمهورية.

وننشر هذه القرارات في ما يلي:

تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤۰۹) لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

ويعقد المجلس جلسته الثانية في نفس اليوم، والتي تشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً.

ويواصل مجلس الشيوخ جلساته غدًا الأربعاء؛ حيث يخصص جلسته الثالثة لعرض قوائم تشكيل اللجان النوعية على المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

ويخصص جلسته الرابعة لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، والتي ستجرى في ذات اليوم.

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