تمرير الأسلاك تحت السجاد أبرزها.. 9 خطوات للوقاية من مخاطر الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

كشف قسم السلامة والصحة المهنية بهندسة التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على "فيسبوك"، الإجراءات والاحتياطات التي يجب أن يقوم بها المواطنون للوقاية من مخاطر الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار تساؤل عدد كبير من المواطنين عن احتياطات الوقاية من مخاطر الكهرباء؛ لتجنب حوادث الكهرباء التي تنتج عنها حالات وفاة، خصوصًا عند عبث الأطفال بالمهمات والأجهزة الكهربائية.

إجراءات الوقاية من مخاطر الكهرباء:

- تجنب تحميل منافذ الكهرباء جهدًا زائدًا.

- توصيل الأجهزة الكهربائية الأساسية؛ مثل الثلاجة والفرن مباشرةً بالحائط، بدون محوِّل، أو سلك تمديد.

- في حالة السفر، أو التوقف عن استخدام جهاز معيَّن لفترة، قُم بفصله عن الكهرباء؛ لحماية الأجهزة وتوفير الطاقة.

- استخدم القوة الكهربائية المناسبة لكل جهاز، والموصى بها على الملصق الخاص بإرشادات الطاقة.

- حاول ألا تقوم بتمرير الأسلاك تحت السجاد، والأبواب، والنوافذ؛ لتجنب التعثر بالأسلاك، وتجنب الحوادث الكهربائية.

- بدلًا من إعادة استخدام أسلاك التمديد التالفة، وإعادة وصلها؛ تخلَّص منها لتجنب حدوث الشرر، وارتفاع التيار الكهربي المفاجئ، والحرائق الكهربية.

- استخدم أسلاك تمديد تحتوي على واقٍ من ارتفاع التيار المفاجئ.

- حافظ على الأدوات الكهربية على مسافة آمنة من مصادر المياه.

- الاستعانة بفني كهرباء، أو متخصص في الإصلاحات عندما تومض الأضواء، أو عند رؤية شرارات، أو شم رائحة مطاط محترق.

وأشار قسم السلامة والصحة المهنية إلى أن حرم خطوط الكهرباء محدد بشكل دقيق لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعدم إقامة أبراج جهد عالٍ أو خطوط كهرباء بالقرب من المنازل والمنشآت، واختيار أماكن إقامتها طبقًا لمخططات المدن والقرى والأحياء الموجودة وبعيدة عن أي توسعات عمرانية محتملة.