"دفاع النواب": السيسى طمأن المصريين بحماية أمن مصر القومى وحدودها

كتب- سامح سيد:

أعرب النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، عن سعادته بالرسائل المهمة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المصريين والمجتمع الدولي بصفة عامة وتأكيدات الرئيس السيسي بأن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم بصفة خاصة.

وأشاد البرلماني، بتأكيد الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاحه للمعرض والملتقى الدولى للصناعة في نسخته الثانية بأن مصر حريصة على استقرار المنطقة وعلى أن تلعب دوراً ايجابياً في القضية الفلسطنية وان حادثتى طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أنه حذر مراراً وسابقاً من أن اتساع نطاق الصراع ليس في صالح المنطقة بأكلمهاً وحماية المدنيين وفي نفس الوقت.

كما أشاد بجهود الدولة المصرية على ما تبذله من جهود كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لهم وإيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة يمكن خلالها إعادة تقييم الأوضاع والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحمي الحقوق الشرعية للفلسطينيين.