"عربية النواب": 4 حقائق مهمة في كلمة السيسى أمام ملتقى الصناعة الدولي



كتب- سامح سيد:

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أن الجيش المصري قوي وقادر على حماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال "أباظة"، إن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن الرئيس السيسى حذر من قبل من فكرة اتساع نطاق الصراع والحرب الحالية في غزة مؤكداً أن هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول استمرار الصمت الرهيب من المجتمع الدولي تجاه المجازر البشرية والدموية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لدرجة وقوف الآلاف من الشهداء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال داخل قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن الحقيقة الثالثة أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها وأن الأمن القومي المصرى والحدود المصرية خط أحمر والرئيس السيسى بعث برسالة طمأنه الى الشعب المصري بأن مصر دولة قوية وقادرة بجيشها الباسل فى الحفاظ على حدودها مؤكداً أن الحقيقة الرابعة، تتمثل فى حرص الدولة المصرية كل الحرص على أن تلعب دورًا إيجابيًا في الأزمة الحالية والصراع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية حيث تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل وأن مصر تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشاد البرلماني بترحيب الرئيس بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفورى للعنف في غزة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية القضايا وأنه لابد من سرعة التدخل من المجتمع للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والاتجاه نحو حل الدولتين لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.