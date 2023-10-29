أحمد موسى عن تخفيف أحمال الكهرباء: "لازم نستحمل شوية"

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى العديد من الرسائل من أكثر محافظة على مدار الأيام الماضية، نتيجة انقطاع الكهرباء ومعرفة السبب وزيادة فترة الانقطاع، مشيرا إلى أن الفترة الماضية المواطن تأثر بانقطاع التيار الكهربائي وهذه مشكلة لم يكن معتادا عليه.

وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن مصر على مدار تاريخها تدفع الثمن نتيجة مكانتها الكبيرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة وهي الحرب على غزة لها تداعياتها من ضمنها أزمة الكهرباء، والمشكلات في إنتاج الطاقة الشمسية والرياح.

وأوضح موسى، أن الدولة تقوم بتخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الظروف الحالية، مشيرا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيكون لمدة ساعتين في اليوم بدلًا من ساعة تشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح، أن هناك 46% من استهلاك غاز، و50% من هذا الاستهلاك يتم دفع ربع قيمته، كما أن الاستهلاك الأكبر للكهرباء في المنازل أكثر من المصانع، مشيرًا إلى أن العالم يعاني من أزمة في الغاز الطبيعي.

وشدد على أنه لا استثناءات لأحد في تخفيف أحمال الكهرباء سوى المستشفيات، مبينًا أن مصر تتحمل فاتورة ليست طرفا فيها كما تحملت من قبل على مدار تاريخها.



