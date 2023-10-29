بالصور.. نقابة الصحفيين تقيم عزاء وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمد معروف:

أقامت نقابة الصحفيين المصريين، مساء اليوم الأحد، حفل تأبين للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من ٢٤ صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين ومن بينهم ٣ من عائلة وائل الدحدوح.

وأحيت نقابة الصحفيين المصريين بطولة الصحفيين في فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى.

وعمل الصحفيين الفلسطينيين، يأتي فى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.