سمير فرج يحسم الجدل: إسرائيل لن تجتاح غزة بريًا

كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن العالم كله بدأ يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ضد العلمليات الإسرائيلية وهناك مظاهرات في عواصم الدول الغربية والإقليمية وصلت إلى أستراليا منددة بالعدوان.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد ،أنه لن يكون هناك اجتياح بري ولكن سيكون هناك توغل بري، مبينا أن الاجتياح يتبعه خسائر لن يقبله نتنياهو أو الجيش والشعب الإسرائيليين.

وتابع "فرج":، أن الأسرى الإسرائيليين في غزة يمنعون تل أبيب من اجتياح بري لأنهم يتواجدون في الأنفاق التي تشبه مدينة تحت الأرض،منوها أن إسرائيل لم تسيطر على شبر من غزة رغم مرور 23 يومًا على بدء العدوان على المناطق المدن الفلسطينية.

