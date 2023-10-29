بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: هناك نية لإنشاء هيكل عربي للتعامل مع القضية الفلسطينية



كتبت-داليا الظنيني:

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن هناك طلبًا من قبل الإمارات بضرورة انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة.

ونوه عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك نية لإنشاء هيكل عربي، للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل أكثر انتشارًا في السياسة الخارجية.

وأكد أنه من المفترض أن نناقش في جلسة مجلس الأمن، غدًا، قرارات بشأن تداعيات الأوضاع في قطاع غزة، وفقًا لما توصلنا له، مشيرًا إلى أن قرار الجمعية العامة بشأن وقف إطلاق النار في غزة يعكس رأيًا ماسحًا لتهدئة الأوضاع.

وأعلن فاسيلى نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عن رفض الكرملين أي إجراء أو قرار يهدف لتهجير المدنيين من غزة خارج دولة فلسطين.

وأضاف نيبينزيا خلال كلمته بمجلس الأمن، أن مجلس الأمن عجز عن إرسال رسالة واضحة بشأن التهدئة وإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة من خطر توسع الصراع في المنطقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لقرارات مجلس الأمن أن تؤثر على الهجوم الإسرائيلي، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم فيتو لتمرير قراراتها ودعم الكيان الإسرائيلي.