"إفريقية النواب": كلمة السيسي تاريخية وأكدت قدرة مصر على حماية أمنها القومي

كتب- سامح سيد:

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإقريقية بمجلس النواب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية بمثابة رسالة واضحة وقوية وحاسمة تؤكد قدرة الدولة المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة في الحفاظ على الأمن القومي المصري وحدود مصر وأن هذا الأمر هو خط أحمر لن تمسح مصر بقيادتها السياسية الحكيمة وجيشها الباسل وشعبها العظيم السماح لأحد بتهديد الامن القومي المصرى أو الحدود المصرية.

ووجه "سليم"، في بيان أصدره اليوم التحية للرئيس السيسي على كلمته التاريخية التي طمأنت جميع المصريين في ظل الأوضاع الخطيرة داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب المجازر البشرية والدموية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال مثمناً جميع الرسائل القوية التي وجهها الرئيس فى كلمته للداخل والخارج.

وأعرب عن أسفه الشديد لاستمرار الصمت الرهيب من المجتمع الدولى تجاه جرائم الحرب والإبادة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين متسائلاً: إلى متى يستمر المجتمع الدولى في صمته؟.. وأين منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى؟.. مطالبًا من الجميع أن يتحرك بسرعة لوقف حمام الدم وسفك دماء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين داخل قطاع غزة والضفة الغربية.