حدث في 8 ساعات| أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء.. وزيادة جديدة للضرائب على السجائر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة مواصلة العمل على استكمال المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه بضرورة استكمال المشروعات القومية للإنتاج الزراعي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، بضرورة مواصلة العمل على استكمال المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي (مستقبل مصر) إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.

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أول بيان حكومي لأسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء "كميات الغاز المستورد صفر"

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) في نفس الفترة عن العام السابق.

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رسميا.. زيادة جديدة للضرائب على السجائر

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث. ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

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وزير الإسكان يشهد توقيع عقد تصميم وتنفيذ بحيرة العلمين بالعلمين الجديدة

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد تصميم وتنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واحدى الشركات الصينية، وقام بالتوقيع، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ووانج زى، والمدير العام للشركة بمصر.

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بدء دخول ١٠ شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل ببدء دخول ١٠ شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بعد الانتهاء من الإجراءات.

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قطع الكهرباء.. تغيير مواعيد تخفيف الأحمال واستثناء لهذه الفئات

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه منذ يومَين تم إبلاغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية من قِبل التحكم القومي للكهرباء؛ بأن تخفيف الأحمال سيزيد من ساعة إلى ساعتَين يوميًّا على جميع المناطق؛ باستثناء المستشفيات فقط، مع تطبيق التخفيف على المدارس والجامعات وأقسام الشرطة.. وغيرها.

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