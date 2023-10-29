وزير الري يترأس اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي، على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشاد وزير الري، بالتعاون الممتد منذ السبعينات وحتى الآن بين مصر وهولندا، والذي تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الري وإنشاء روابط مستخدمى المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) .

وأشار إلى تشابه الموقف المائي في مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية، مضيفا أنه جارى العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدًا تطلعه لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.