أول تعليق من الطرق والكباري بشأن سيول طريق "شرم الشيخ - دهب"
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، في بيان مساء اليوم، أنه نظرًا لحدوث سيول على طريق (شرم الشيخ /دهب) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب فقد تم غلق الطريق الساعة 16.15 في الاتجاهين في هذه المسافة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لحين انتهاء السيل، للحفاظ على أرواح المواطنين.
كما قامت الهيئة بدفع طاقم من المهندسين والمعدات لرفع الاطماءات من على جانبي في هذه المسافة.
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