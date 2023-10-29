تطبيق مصري جديد بديلاً لـ "فيسبوك".. والمؤسس: رفضت بيعه لإسرائيل
كتب- إسلام لطفي:
قال المهندس سامح شافعي، مؤسس تطبيق تواصل اجتماعي مصري بديل للفيس بوك، إن ابلكيشن "i top" تصدر على آبل ستور رقم واحد، وتصدر رقم ٢ على جوجل بلاي.
وأضاف خلال مداخلته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": " أنه بدأ في عام ٢٠١٩ في التطبيق كتطبيق خدمي في البداية ثم تم تطويره على أساس فكره تقدم خدمات، ثم تم العمل عليه وإضافة مميزات خاصة للتواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن سياسة التطبيق يدعم الأخلاق والقضايا العربية والقضية الفلسطينية".
تابع: "أطمح أن يصل صوتنا، هو الذي يحرك العالم بتوجيهات العالم"، مشيرًا إلى أن الخطوات القادمة هي زيادة الخدمة لاسيما أن هناك إقبال كبير من الناس على التطبيق، مضيفا: وجاء لي عروض لبيع التطبيق من داخل مصر وخارج مصر ومن سنتين كان هناك عرضًا لي من تل أبيب لشرائه ورفضت.
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