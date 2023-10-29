الإغلاق فورًا.. تحذير من التموين لأصحاب المخابز



كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً الى ان الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.

وخلال اجتماعه بمديري المديريات أكد وزير التموين، أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية، مشددًا على مديري المديريات بضرورة توجيه إنذار أول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالانذارات السابقة.

كما أكد أن نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون الصرف بالصنف والذي طُبق في عدد من المحافظات وجاري تطبيقه في باقي المحافظات الاخرى تباعًا، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يساهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونياً.

اما فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الأسعار فقد وجه وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بالمرور الدائم على المنافذ المشتركة بالمبادرة للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات، واثنى على الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاءه واتحاد الصناعات المصرية أيضاً وذلك للالتزام بما تم الإتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل ( الفول – العدس – الأرز – السكر – الزيت – المكرونة – الألبان والأجبان) وفقاً لاصناف محددة تقوم بانتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعاً.