وزير الطيران يبحث مع نظيره اليمني الاستعانة بالخبرة المصرية لتدريب الكوادر

كتب- محمد عبيد:

بحث الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، مع الدكتور عبدالسلام صالح حُميد وزير النقل اليمني والوفد المرافق له، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب بيان، استعرض الوزيران عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، كما تناول اللقاء تعزيز أُطر التعاون والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية وذلك بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وأكد الفريق محمد عباس على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر واليمن، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم وأوجه التعاون مع الجانب اليمنى في كافة المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، حيث تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

ومن جانبه أعرب وزير النقل اليمنى عن خالص الشكر لوزير الطيران المدنى على حفاوة الاستقبال، كما أشاد بالنهضة الشاملة التى تشهدها منظومة الطيران المدني المصرية في مختلف المجالات، معربا عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف مجالات النقل الجوى بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.