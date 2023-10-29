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عيد هيكل منسقا عاما للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

04:16 م الأحد 29 أكتوبر 2023

الدكتور عبدالسند يمامة

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كتب- مصراوي:

أصدر المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بتعيين النائب الوفدي عيد هيكل منسقا عاما للحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح في انتخابات الرئاسة، أن البرنامج الانتخابى لحزب الوفد يتضمن الكثير من الحلول للأزمة الاقتصادية من خلال رؤية واقعية للمشكلات التي يعاني منها المواطنون.

وأشار "يمامة"، إلى أن البرنامج الانتخابى يهتم بضرورة البدء في الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضايا الاقتصادية، وضرورة توحيد جهات الولاية الاقتصادية.

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