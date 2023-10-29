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BBC

السيسي يصدق على قانون بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

03:42 م الأحد 29 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- مصراوي:
ذكرت قناة اكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على قانون بتقرير زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

سوق مصراوى

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي علاوة غلاء المعيشة

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