وزير الري يفتتح المعرض المقام على هامش "أسبوع القاهرة السادس للمياه"

القاهرة- أ ش أ:

افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المعرض المقام على هامش فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينعقد المعرض بمشاركة ٢٣ شركة وجهة مصرية وأجنبية لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم في مجال ادارة المياه وطلمبات الرفع ومعالجة وتنقية المياه وقياس نوعية المياه والرفع المساحي، وبمشاركة المركز القومي لبحوث المياه والمركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الري والجامعة الأمريكية ومدارس المتفوقين "ستيم".

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.