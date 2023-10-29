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وزير الصحة: نتوقع انتشار الأوبئة في غزة.. ومستعدون لتقديم كامل الدعم

02:49 م الأحد 29 أكتوبر 2023

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه من الوارد زيادة انتشار الأوبئة في قطاع غزة، جراء ارتفاع معدلات الوفيات، ووجود العديد من الضحايا أسفل الأنقاض حتى الآن.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته باحتفال اليوم العالمي للقضاء على الالتهاب السحائي: "مستعدون للترصد وتقديم كامل الدعم لأهلنا بقطاع غزة".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد الشهداء في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف، ارتفع إلى 8005 أشخاص، بينهم 3342 طفلا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الحالي.

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