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ننشر نص مشروع تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر

01:21 م الأحد 29 أكتوبر 2023

مجلس النواب

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كتب- سامح سيد:
يناقش مجلس النواب، الآن، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجاء في تعديلات مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.


ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث. ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وينشر مصراوي نص مشروع القانون على النحو التالي:

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سوق مصراوى

مجلس النواب ضريبة القيمة المضافة السجائر منتجات السجائر

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