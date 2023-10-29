بدء دخول ١٠ شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني

كتب- مصراوي:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل ببدء دخول ١٠ شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بعد الانتهاء من الإجراءات.

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