إعلان

BBC

بدء دخول ١٠ شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني

01:00 م الأحد 29 أكتوبر 2023

شاحنات مساعدات لأهالي غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل ببدء دخول ١٠ شاحنات من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بعد الانتهاء من الإجراءات.

لمتابعة أخبار غزة.. اضغط هنا

سوق مصراوى

فلسطين قناة القاهرة الإخبارية شاحنات من المساعدات

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

قطع الكهرباء.. تغيير مواعيد تخفيف الأحمال واستثناء لهذه الفئات