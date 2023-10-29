قطع الكهرباء.. تغيير مواعيد تخفيف الأحمال واستثناء لهذه الفئات

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه منذ يومَين تم إبلاغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية من قِبل التحكم القومي للكهرباء؛ بأن تخفيف الأحمال سيزيد من ساعة إلى ساعتَين يوميًّا على جميع المناطق؛ باستثناء المستشفيات فقط، مع تطبيق التخفيف على المدارس والجامعات وأقسام الشرطة.. وغيرها.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إنه تم تغيير موعد التخفيف من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة فجرًا يوميًّا؛ على ألا يزيد الفصل على ساعتَين متواصلتَين فقط يوميًّا، لافتًا إلى أنه تم إجراء تعديلات على المواعيد المحددة من قِبل مجلس الوزراء؛ تنفيذًا للتعليمات الجديدة.

وأوضح المصدر أن هناك انخفاضًا يصل إلى نحو 5500 ميجاوات في الاستهلاك مقارنةً بالنصف الأول من شهر أغسطس الماضي، والذي يعد ذروة الاستهلاك في السنة، بالإضافة إلى أن هناك انخفاضًا في الاستهلاك بما يعادل 15%.

كان عدد كبير من المواطنين اشتكى على مواقع التواصل الاجتماعي من انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي، في ما يُعرف بتخفيف الأحمال على المشتركين من قِبل وزارة الكهرباء والطاقة.

وأكد عدد كبير من المواطنين أن تخفيف الأحمال عليهم ارتفع من ساعة ليصل إلى ساعتَين في اليوم الواحد، رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير مؤخراً، وتراجع جزء من المواطنين عن تشغيل التكييفات التي كانت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.