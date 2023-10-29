وزير الري: تدهور الأوضاع في غزة يجعل أعداد الضحايا قابلة للزيادة

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه لا يمكن أن نغفل الآثار السلبية للحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة؛ فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء، مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب، لافتا إلى ما خلفه العدوان الجاري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي حصد أرواح ما يزيد على 7 آلاف شخص، في غضون 21 يوما فقط، مؤكدا أن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة، يجعل هذا الرقم قابلا للزيادة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، اليوم الأحد، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 29 أكتوبر الحالي وحتى 2 نوفمبر القادم .

وطالب وزير الموارد المائية والري الحاضرين افتتاح أسبوع القاهرة السادس للمياه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العالم، وفلسطين.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.