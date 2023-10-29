الصحة العالمية تكشف "فاتورة" علاج الأمراض المرتبطة بالسمنة

كتب- أحمد جمعة:

تصوير - إسلام فاروق:

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر تنفق قرابة 7,9 مليار دولار سنوياً لعلاج الأمراض الناجمة عن السمنة.

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لإطلاق خارطة الطريق الحد من السمنة في مصر، والتي أعدها المعهد القومي للتغذية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت "القصير" أن السمنة باتت مشكلة صحية بين الأطفال والمراهقين بمصر، مشددة على أنها تمثل سببًا أساسياً لكل الأمراض التي يعاني منها معظم المرضى بالبلاد.

وهذا ما أكده الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث قال إن السمنة من المشكلات الصحية الخطيرة في العالم كله، خاصة إلى أنها تتسبب في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات الرئاسية التي تستهدف بالأساس مواجهة السمنة وأمراض سوء التغذية بشكل عام.