جذب الشركات الملاحية العالمية للاستثمار.. تفاصيل تفقد وزير النقل ميناء دمياط البحري -صور

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، ميناء دمياط البحري؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل الممر اللوجستي المتكامل (طنطا/ المنصورة/ دمياط)؛ والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا- خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط- الميناء الجاف بدمياط الجديدة- ميناء دمياط؛ الذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي)، وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير كل الموانئ المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مصر مركزًا عالميًّا للتجارة واللوجستيات.

والتقى وزير النقل، في بداية الجولة، رئيسَ هيئة الميناء وقيادة الهيئة والعاملين بها؛ حيث قدم اللواء بحري أ.ح/ أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، عرضاً توضيحياً تناول خلاله مراحل تقدم أعمال المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، وتقدم الأعمال الخاصة بمشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران؛ للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م .

وقام وزير النقل بتفقد مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1"؛ والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970م وبعمق 18م وساحة خلفية 922 ألف م2؛ بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل؛ والذي سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالميًّا؛ حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ .

وتفقد الوزير مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف، والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها نحو 600م وبعمق 17م وساحة خلفية تبلغ مساحتها نحو 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400م، ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء.

وتوجه الوزير إلى موقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2"؛ والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى نحو 3400م، وبعمق 18م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بنحو 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة؛ مما سيسهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.

واستمع وزير النقل إلى شرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول نحو 1200 متر، وعدد 5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط، وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.

ووجه الفريق مهندس وزير النقل، رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء، بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل مشروع منها، مشيراً إلى ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وشدد وزير النقل على استغلال كل متر أراضي وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها؛ والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.