حدث ليلًا| الخسوف الأخير في سماء مصر.. وكواليس جديدة في واقعة حفلة المنصورية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصليب الأحمر الدولي: لا توجد استجابة إنسانية كافية للأزمة الإنسانية في غزة

قال المتحدث باسم لجنة منظمة الصليب الأحمر الدولي اليوم السبت، إن المستشفيات التي لا تزال تعمل على وشك الانهيار في غزة بسبب نفاد الإمدادات الطبية، موجها نداء عاجلا لحماية حياة المدنيين في غزة.

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هل ينتصر إيلون ماسك على إسرائيل؟.. ولماذا اختار ألكسندرا كورتيز للرد؟

انتشر اسم الملياردير الكندي الحاصل على الجنسية الأمريكية، إيلون ماسك، على شبكات التواصل وتصدر محركات البحث في العديد من دول العالم، منذ مساء أمس السبت، عقب قطع الإنترنت عن قطاع غزة المحاصر، ومطالبات له بالتدخل أسوة بما فعله في أوكرانيا.

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الخسوف الأخير في سماء مصر.. ظاهرة فلكية تختتم 2023 -(فيديو)

رصدت كاميرا مصراوي ذروة خسوف القمر الأخير خلال عام 2023 والتي حدثت في تمام الساعه العاشرة والربع مساء اليوم السبت.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع هجماته البرية في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه حدد وهاجم عدة خلايا لحماس في قطاع غزة، وذلك إثر توسيع نطاق عملياته البرية في القطاع.

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قطر: التوغل الإسرائيلي داخل قطاع غزة جزء من سياسة العقاب الجماعي

أعربت الخارجية القطرية، عن قلقها البالغ من التوغل البري الإسرائيلي في غزة، موضحا أن هذا التوغل تطورا خطيرا من شأنه أن يخلف آثارا إنسانية مدمرة.

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صرخات فتيات قُصر.. ماذا حدث في حفل فيلا المنصورية؟

لا تزال مقاطع الفيديو الخاصة بواقعة حفل "فيلا المنصورية" في منطقة أبو رواش بالجيزة تتصدر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها صراخ فتيات قُصر وعويل فتية وإطلاق نار ينير ظلمة الليل، سجلته كاميرات هواتف طلاب مدرس دولية كانوا مدعوين لحفل مدرسة دولية.

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جحيم في الظلام.. كواليس جديدة في واقعة حفلة المنصورية

حجزت النيابة العامة بالجيزة، 6 أشخاص على ذمة التحريات في واقعة حفل المنصورية.

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"جاهزون لها".. نتنياهو: الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبة

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت على أن الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة". وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي في تل أبيب إن "الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة ونحن جاهزون لها"، مضيفا أن الجيش "سيدمّر العدو على الأرض وتحتها"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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رسائل نهاد أبوالقمصان بشأن حفلة المنصورية وليلة الرعب التي عاشها الطلاب - (فيديو)

نشرت المحامية نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، فيديو بشأن ما حدث في حفلة المنصورية، التي نظمها بعض طلبة الثانوية العامة، وليلة الرعب التي عاشها الأهالي بسبب ما حدث.

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منحة إسبانية واكتشافات بترولية.. تفاصيل 5 مشروعات قوانين يناقشها البرلمان الأسبوع الجاري

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد والإثنين المقبلين، عددًا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للبرلمان؛ منها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

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