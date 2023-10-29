عمرو أديب عن حادث الطريق الصحراوي: حوادث الأسفلت في مصر قاتلة

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أمام النوبارية بمحافظة البحيرة، والذى راح ضحيته 34 شخصًا، إضافة إلى إصابة 60 آخرين.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إن المشهد كان مرعبًا، وألسنة النيران التي طالت عشرات السيارات في الحادث غير طبيعية.

وأضاف مقدم الحكاية: لما بشوف حادثة بره، فكرة إن حد يموت فى حادث مرورى دى مسألة صعبة، لكن بشكل عام حوادث مصر قاتلة.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "العربيات المدمرة في الحادث كأنها مضروبة بصاروخ، ومشهد الدمار على الطريق كأنه في قطاع غزة".