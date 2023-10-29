يد المساعدة.. نصائح وزارة الصحة حول الاكتئاب
كتب- أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن الاكتئاب يمكن أن يصيب أى شخص، وهو ما يتطلب أن يكون المريض على وعى كامل ويطلب المساعدة.
وأكدت وزارة الصحة، أن الاكتئاب ليس علامة ضعف والدعم المناسب يساعد فى تفادى آثاره السلبية.
ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يمكن أن يتم الاستعانة بالخط الساخن الخاص بأمانة الصحة النفسية من خلال الخط الساخن 16328.
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