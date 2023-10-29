إعلان

BBC

يد المساعدة.. نصائح وزارة الصحة حول الاكتئاب

07:00 ص الأحد 29 أكتوبر 2023

تعبيرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن الاكتئاب يمكن أن يصيب أى شخص، وهو ما يتطلب أن يكون المريض على وعى كامل ويطلب المساعدة.

وأكدت وزارة الصحة، أن الاكتئاب ليس علامة ضعف والدعم المناسب يساعد فى تفادى آثاره السلبية.

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يمكن أن يتم الاستعانة بالخط الساخن الخاص بأمانة الصحة النفسية من خلال الخط الساخن 16328.

213

سوق مصراوى

وزارة الصحة علاج الاكتئاب مواجهة الاكتئاب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأرصاد: الشبورة من ظواهر قد تتسبب في الحوادث.. ومستمرة صباح الأحد
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بوابة الجحيم تفتح السابعة صباحًا..شهود عيان يروون كيف بدأت "محرقة صحراوي الإسكندرية" - صور