أول تعليق من الكهرباء بشأن موعد وقف الممارسات والعدادات الكودية



كتب- محمد صلاح:

قال المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إنه لا صحة لما تم تداوله ونشره بشأن وقف الشركه العمل بالممارسة، وإيقاف تلقي طلبات تحويل الممارسات بالعدادات الكودية نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف، "الفقي" في تصريحات لـمصراوى، ان قرار الوقف للممارسه أو تركيب العدادات الكودية من سلطة مجلس الوزراء.

وأكد، أن هناك لغط تم فهمه وتأويله فيما يتعلق بموعد تلقي طلبات العدادات الكودية للمواطنين القاطنين بمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن الهدف من اتخاذ الشركة بعض الإجراءات، هو تحفيز المواطنين المتأخرين و الموطئين عن التقدم بطلبات لتركيب العدادات، مشددًا أن هناك مجهودات يتم بذلها مع محافظ الاسكندرية ومباحث الكهرباء، لمعرفة المناطق التي تستمد التيار الكهربائي بطرق عشوائية وغير شرعية، مما يؤثر على وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه المشروعات، وسداد الحصة الشهرية للشركة القابضة لكهرباء مصر.