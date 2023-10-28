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BBC

أول تعليق من الكهرباء بشأن موعد وقف الممارسات والعدادات الكودية

11:38 م السبت 28 أكتوبر 2023

العداد الكودي

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كتب- محمد صلاح:
قال المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إنه لا صحة لما تم تداوله ونشره بشأن وقف الشركه العمل بالممارسة، وإيقاف تلقي طلبات تحويل الممارسات بالعدادات الكودية نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف، "الفقي" في تصريحات لـمصراوى، ان قرار الوقف للممارسه أو تركيب العدادات الكودية من سلطة مجلس الوزراء.

وأكد، أن هناك لغط تم فهمه وتأويله فيما يتعلق بموعد تلقي طلبات العدادات الكودية للمواطنين القاطنين بمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن الهدف من اتخاذ الشركة بعض الإجراءات، هو تحفيز المواطنين المتأخرين و الموطئين عن التقدم بطلبات لتركيب العدادات، مشددًا أن هناك مجهودات يتم بذلها مع محافظ الاسكندرية ومباحث الكهرباء، لمعرفة المناطق التي تستمد التيار الكهربائي بطرق عشوائية وغير شرعية، مما يؤثر على وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه المشروعات، وسداد الحصة الشهرية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

سوق مصراوى

الممارسات العداد الكودي إيهاب الفقي شركات الكهرباء

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