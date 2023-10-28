الخسوف الأخير في سماء مصر.. ظاهرة فلكية تختتم 2023 -(فيديو)

كتب- محمد سامي:

رصدت كاميرا مصراوي ذروة خسوف القمر الأخير خلال عام 2023 والتي حدثت في تمام الساعه العاشرة والربع مساء اليوم السبت.

ووفق بيان رسمي للمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن خسوف القمر بدأ الساعة 8 مساءا بشكل شبه ظلى ،كما بدأ الخسوف الجزئى 9:35 مساء ، وذروة الخسوف الجزئى الساعة 10:15 مساء اليوم ، وينتهى الخسوف الساعة 12:26 دقيقة صباحا يوم الأحد 29 أكتوبر.

ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمرعند حدوثه ومنها (قارة أوربا – قارة أسيا –قارة أستراليا – قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – شمال وشرق أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الشمالية – القارة القطبية الجنوبية).



وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و25 دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و17دقيقة تقريباً.