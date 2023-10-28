إعلان

BBC

الصحة تكشف حصيلة ضحايا حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

10:00 م السبت 28 أكتوبر 2023

حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحادث المروري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الذي وقع صباح اليوم السبت.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن هناك ارتفاع في عدد ضحايا الحادث المروري على الطريق القاهرة الإسكندرية، حيث ارتفعت الوفيات إلى 34 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 64 حالة.

وأضاف متحدث الصحة، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد المصابين والوفيات في حادث القاهرة والإسكندرية اشتعال النيران لحظة التصادم.

وأكمل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك 13 حالة مصابة تحت العلاج والملاحظة من إجمالي 61 حالة تم دخولها إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

سوق مصراوى

وزارة الصحة حادث طريق الإسكندرية حادث صحراوي الاسكندرية تفحم سيارات تصادم سيارات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديرى مدارس من الأكاديمية العسكرية
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بوابة الجحيم تفتح السابعة صباحًا..شهود عيان يروون كيف بدأت "محرقة صحراوي الإسكندرية" - صور