تحرك عاجل من الطرق والكباري بعد سقوط سيول بالكيلو 85 طريق "سفاجا - قنا"
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، في بيان أنه في تمام الساعة ١٨٠٠ حدث سيل عند الكيلو ٨٥ بطريق "سفاجا- قنا" (المنطقة التاسعة).
وأوضحت الهيئة، أنه تم على الفور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور غلق الطريق في اتجاه ( قنا/ سفاجا) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين.
وأشار البيان إلى أنه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد أجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا) وتم استمرار غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح الطريق باقي الطريق في الاتجاهين.
ودفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.
يُذكر أن طريق "سفاجا- قنا" وتحديدا بمنطقة الكيلو 85 شهدت سقوط سيول مما أدى إلى قطع الطريق وتوقف الحركة المرورية من الاتجاهين.
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