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رسائل نهاد أبوالقمصان بشأن حفلة المنصورية وليلة الرعب التي عاشها الطلاب - (فيديو)

09:40 م السبت 28 أكتوبر 2023

المحامية نهاد أبوالقمصان

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كتب- محمد شاكر:
نشرت المحامية نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، فيديو بشأن ما حدث في حفلة المنصورية، التي نظمها بعض طلبة الثانوية العامة، وليلة الرعب التي عاشها الأهالي بسبب ما حدث.

وطالبت أبوالقمصان بضرورة الكشف عن الشركة المنظمة للحفل وهل حصلت على التصاريح اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن الشائعات حول الواقعة كثيرة، وهو ما يسبب الرعب للأهالي خوفا على أبنائهم، مشددة على أهمية التنسيق الأمني في مثل هذه الحفلات.

وأضافت: هناك كثير من الشائعات حول ضرب الأولاد واغتصاب البنات وقتل سائق اوبر، وغير ذلك من الشائعات حول الواقعة.

ووجهت أبوالقمصان رسائل سريعة لأهالي الأولاد مؤكدة أنهم سيكونون في صدمة شديدة جدا، لأن التعرض لهم بالضرب أو إتلاف السيارات أو غير ذلك شيء مرعب للشباب الصغير، مطالبة بعدم العنف معهم لأن الأمر يحتاج طبطة عليهم وهذا ليس وقت العتاب.

@nehadabolkomsan حفلة المنصورية وليلة رعب عاشها اولاد وبنات ثانوى #حكايات_نهاد #نهاد_ابوالقمصان #حفلة_النصورية #halloweenpartyegypt #sync ♬ original sound - Nehad Abolkomsan

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نهاد أبو القمصان حقوق المرأة فيلا المنصورية

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