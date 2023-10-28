لماذا يشن نتنياهو حرب تكسير عظام في الإعلام؟.. باحث سياسي يُجيب



كتبت- داليا الظنيني:

كشف العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن هناك حرب تكسير عظام في وسائل الإعلام بشأن الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وتابع محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحرب الإعلامية يتبناها الاحتلال، حيث يسعى قادته إلى الحفاظ على شعبيته في الداخل وتفادي محاكمه نتنياهو فور انتهاء الحرب.

وأكد العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن خسائر الجيش الإسرائيلي تخطت 320 قتيل إلى جانب نحو 150 أسير لدى فصائل المقاومة.

وقال إن الجانب المصري يقوم بدور كبير ومشهود له من أجل إيقاف الحرب، مستغلا ورقة الرهائن والمخطوفين، وهذا يتماشى مع المطالب الأمريكية.

وأردف العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن المقاومة سوف تصمد أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذا انتصار في حد ذاته.